In den 1980er-Jahren gab es Tendenzen, die deutsche Schuld am Holocaust zu relativieren. Diese Debatte gipfelte im sogenannten Historikerstreit, bei der Jürgen Habermas als schärfster Kritiker auftrat. Am 11. Juli 1986 veröffentlichte die "Zeit" den Artikel "Eine Art Schadensabwicklung". Darin kritisierte Habermas "die apologetischen Tendenzen in der deutschen Zeitgeschichtsschreibung", wonach Hitler den Holocaust als Reaktion auf stalinistische Verbrechen begangen habe. Stattdessen bekannte sich Habermas klar zur deutschen Schuld und zu den Lehren, die die Bundesrepublik aus dem Holocaust gezogen habe: "Wer uns mit einer Floskel wie 'Schuldbesessenheit' (...) die Schamesröte über dieses Faktum austreiben will, (...) zerstört die einzig verlässliche Basis unserer Bindung an den Westen." Habermas' Einspruch wirkt bis heute nach: Vergleiche mit dem Holocaust verbieten sich weitgehend in der politischen Kultur der Bundesrepublik. Sie gehen meistens schief, weil sie als Verharmlosung oder Relativierung wahrgenommen werden.