Pawlak: Meine Frau und ich werden ständig gefragt, wer sich um den Haushalt kümmert. In den Köpfen der Menschen gibt es eine geschlechtsstereotype Zuordnung von Aufgaben: Die eine bringt das Auto in die Werkstatt, ist also der Mann, und die andere putzt, sie muss also die Frau sein. So etwas nervt tierisch. Es ist müßig zu sagen, dass solche klischeehaften Rollenbilder auch in heterosexuellen Beziehungen nicht zwingend sind.