heute.de: Unterscheiden sich die Gottesdienste in Abu Dhabi von denen in Europa?



Hinder: Bei uns sind die Kirchen proppenvoll. Wir sind eine junge Gemeinde, weil viele Inder und Philippiner Mitglied sind. Am ersten Weihnachtsfeiertag haben wir ab 4 Uhr morgens den ganzen Tag Gottesdienst in mehr als zehn Sprachen. Am besten besucht ist die Messe auf Tagalog, der Muttersprache der meisten Philippiner.