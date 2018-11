Von Sobeck: Natürlich, das ist die Rechnung, die vor allem Vize-Regierungschef Matteo Salvini aufmacht. Er sagt: "Wenn uns jetzt die EU bestraft, dann passiert genau das, was wir euch immer prophezeit haben: die EU erlaubt uns nicht, Investitionen in unsere marode Infrastruktur zu machen." Er hatte ja damals beim Einsturz der Brücke in Genua bereits betont, dass es an der EU liegt, dass die Infrastruktur in Italien in so einem schlechten Zustand ist. Und dann werden viele der Euro-Skeptiker sagen, die Regierung hat Recht, sie hat uns immer vor Brüssel gewarnt. Es ist außerdem Wasser auf die Mühlen der Populisten. Damit rechnet Salvini. Das heißt, selbst wenn Italien verliert, gewinnt er in der Gunst der Wähler.