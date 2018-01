Kropp: Ich denke, dass in diesem Parteitag sehr viel Pfeffer drin sein wird. Denn die einzelnen Landesverbände entsenden ihre Delegierten, nachdem sie unter sich diskutiert haben. Und wir haben ja bereits gesehen, dass die Landesverbände in sich nicht eins sind. Und die Delegierten sind auch nicht an ein Mandat gebunden - was mit einer gewissen Unsicherheit für die Parteispitze einhergeht.