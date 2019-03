Hobe: Vielleicht, Juristen denken in den Kategorien von möglichem Schadenersatz. Wenn ein intakter Satellit mit einem Partikel zusammenstößt und kaputt geht, dann möchte eine Partei von einer anderen Partei einen Schadenersatz. Aber man kann nicht wirklich nachweisen, wer für den kleinen Partikel verantwortlich ist. Deswegen wäre eine Prämie für die Nutzung des Weltraums sinnvoll: Jeder zahlt in einen Fonds ein und aus diesem Fonds können Geschädigte dann entschädigt werden. Aber niemand hat Lust, so eine Prämie zu zahlen, Weltraumunternehmen sind ja so schon teuer genug. Wenn wir aber nichts tun, müssen am Ende die Staaten und damit die Steuerzahler haften.



heute.de: Wie optimistisch sind Sie, dass sich auf internationaler Ebene etwas ändert?



Hobe: Das ohnehin schwache Völkerrecht erweist sich ein weiteres Mal als schwächlich. Das Recht ist nur so stark, wie die Politik es erlaubt - und wir leben gerade nicht in einer Hochphase des Multilateralismus. Die Großmächte besinnen sich auf sich selbst - und gucken, ob sie überhaupt Partner brauchen. Ein anderes Problem ist das kurzfristige Denken. Wir tun uns ja schon mit dem Umweltschutz auf der Erde sehr schwer, obwohl wir wissen, dass sich das langfristig auszahlt. Ähnlich ist es im Weltraum. Wahrscheinlich ist der Leidensdruck noch nicht groß genug - und deshalb wird sich im Weltall so schnell wohl nichts ändern.