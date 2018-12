Auch im Bundesrat sorgte der Paragraf 219a am Freitag noch einmal für eine Debatte. Dabei wurde erneut deutlich, dass die SPD in der Frage gespalten ist. Die Berliner Gesundheits- und Gleichstellungssenatorin Dilek Kolat (SPD) forderte eine Streichung von 219a. Ärzte und Frauen dürften nicht an den Pranger gestellt werden, sagte sie. Die Verurteilung der Gießener Ärztin Kristina Hänel sei ein Auftrag an die Politik, Ärzten Rechtssicherheit zu schaffen und den Frauen Informationsfreiheit.