Knorr: Auch dort können Feuer ausbrechen. Ein Vorteil ist aber, dass die Flächen in den Städten im Vergleich zu großen Waldgebieten wie beispielsweise in Hessen, Brandenburg oder der Heide überschaubar sind. Außerdem werden in den stadtnahen Parks die Brände schnell entdeckt, und die Feuerwehr kommt meist schnell und ungehindert hin. Oft gibt es in den Parks Teiche, aus denen die Feuerwehr Wasser schöpfen oder Hydrantenleitungen, aus denen sie Wasser entnehmen kann. Der Schaden in Städten wird von den Menschen allerdings oft als größer empfunden als bei einem Waldbrand.