Küpper: Was den wirklich offenen, harten Rechtsextremismus angeht, scheinen die Menschen hierzulande wachgerüttelt worden zu sein. Dieser wird aber abgelöst von neurechten Einstellungen, die deutlich mehr Zuspruch finden. Darin spiegelt sich ein Rechtsextremismus in zunächst harmloser erscheinenden Meinungen wider. Darin steckt aber das alte völkische Denken, verpackt in einem neuen Gewand und in einer modernen Sprache, die mit Ausdrücken wie "Ethnopluralismus" oder "Identität" agiert.