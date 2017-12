heute.de: Bei welchen Themen ziehen FDP und AfD am gleichen Strang?

Wagschal: Beide setzen auf liberale Wirtschaftspolitik und weniger Staat: Beide lehnen ein gesetzliches Verbot von Leiharbeit ab. Beide sind auch dafür, Hartz-IV-Empfängern weiterhin Leistungen zu kürzen, wenn sie ein zumutbares Jobangebot ablehnen. Und beide sind gegen Frauenquoten in Unternehmen mit Landesbeteiligung. Diese Liste ließe sich fortsetzen. Bei knapp 66 Prozent aller Thesen im „Niedersachs-O-Mat“ stimmen die beiden Parteien überein. Eine gleich große Übereinstimmung haben übrigens auch CDU und FDP, während CDU und AfD gar zu fast 74 Prozent übereinstimmen.

heute.de: Der Bundesrat ist eines der fünf Verfassungsorgane. Er muss viele Gesetze absegnen, die im Bundestag gemacht werden. Wie wird die Niedersachsenwahl diese Länderkammer verändern?

Wagschal: Die Parteien der Bundesregierung verfügten am Ende der nun abgewählten großen Koalition nur noch über 16 der insgesamt 69 Stimmen, die sie direkt kontrollieren. Das zwang die Bundesregierung im Bundesrat mit anderen Parteien, wie den Grünen beispielsweise in der Flüchtlingspolitik Kompromisse zu suchen. In der Verkehrspolitik holte CSU-Minister Alexander Dobrindt sogar die Linken ins Boot. Er brachte mit Zugeständnissen Ministerpräsident Bodo Ramelow von der Linken dazu, dass sich Thüringen beim Gesetz zur Pkw-Maut der Stimme enthielt und so verhinderte, dass das Gesetz in den langwierigen Prozess des Vermittlungsausschusses gehen musste.