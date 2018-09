Altruismus steht in unserer Gesellschaft nicht mehr so an vorderster Front. Aber trotzdem muss ich mich fragen: Brauche ich meine Organe noch, da wo ich hingehe. Und bin ich bereit, wenn ich sie nicht brauche, sie jemand anderem zu schenken. Ein anderes Leben zu retten.

Barreiros: Die meisten Patientenverfügungen nehmen zum Thema Organspende gar keinen Bezug - leider. Aber der Ansatz ist auch ein anderer. Bei der Patientenverfügung wird argumentiert, "bereite Dich vor, damit Du später nicht unnötig leiden musst." Bei der Organspende ist es anders. Ich muss einen gewissen Altruismus in mir spüren. Ich muss sagen, ich möchte jemand anderem damit helfen. Ich glaube, dass in Deutschland zu wenig darüber geredet wird. Dass es ohne Organspende keine Transplantation gibt. Und dass wir ohne Transplantation keine Leben retten können. Altruismus steht in unserer Gesellschaft nicht mehr so an vorderster Front. Aber trotzdem muss ich mich fragen: Brauche ich meine Organe noch, da wo ich hingehe. Und bin ich bereit, wenn ich sie nicht brauche, sie jemand anderem zu schenken. Ein anderes Leben zu retten.