Zweitens braucht man eine Person, die die Themen einer Partei kommuniziert. Denn die Medien berichten in der Regel nicht so sehr über Programme, sondern über Kandidaten. Durch diese Person muss den Wählerinnen und Wähler die Politik und Kompetenz der Partei vermittelt werden. Da war die bayerische SPD auf der einen Seite eine Partei, der gerade in den Bereichen Bildung, Schule, Wohnen eigentlich Kompetenz nachgesagt wurde, die dies aber mit Ausnahme des Politikfelds Wohnen kaum vermitteln konnte. Es fehlte aber vor allem eine bekannte und akzeptierte Person, die das Kompetenzspektrum der Partei repräsentieren konnte, um so Begeisterungsfähigkeit zu übertragen.



Ein dritter Grund könnte sein, dass man die Stärke der Konkurrenz unterschätzt hat, insbesondere der Grünen.



Also es gibt schon eine Reihe von Gründen, die auch im Land liegen und die meiner Meinung nach im Wesentlichen darauf zurückzuführen sind, dass es der SPD nicht gelungen ist ihre Kompetenzen darzustellen und ihre Anhänger so zu mobilisieren, um darüber ein besseres Ergebnis zu erzielen.