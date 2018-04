Peters: Aus völkerrechtlicher Sicht ist eine humanitäre Intervention keine anerkannte Grundlage für ein militärisches Einschreiten. Allerdings ist das Eingreifen in den Kosovo-Konflikt 1999 ohne Mandat des Sicherheitsrates als humanitäre Intervention der NATO geschehen. Das wird jedoch als sehr starke Dehnung des Völkerrechts angesehen. Auf der anderen Seite muss man sich daran erinnern, dass es 1994 in Ruanda vor den Augen der Weltgemeinschaft zu einem Völkermord kommen konnte, ohne dass die Vereinten Nationen tätig geworden sind. Danach hieß es: So etwas darf nie wieder geschehen! Nach dem Kosovo-Einsatz wurde dann im Rahmen der UN ein Konzept der Schutzverantwortung erarbeitet, die so genannte "responsibility to protect". Es ging nicht mehr um die Frage, ob ausländische Staaten einschreiten dürfen, sondern ob sie es sogar müssen.