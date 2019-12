Jeder Tag, den Joseph Muscat im Amt bleibt, ist ein Tag, an dem die Aufklärung in dem Mordfall gefährdet wird. Caroline Muscat, Journalistin für "The Shift News"

Caroline Muscat: Jeder einzelne Tag, an dem Premier Muscat weiter im Amt bleibt, ist ein Tag, an dem die Demokratie in Malta verleugnet und beleidigt wird. Diese Regierung hat jegliche Legitimität verloren. Es geht nicht darum, die sozialdemokratische Partei von Muscat zu stürzen.



Es geht darum, dass die Regierungsspitze in ernsthafte Korruptionsskandale verwickelt ist. Das wissen wir seit der Veröffentlichung der Panama Papers. Diese Verbindung wurde unter anderem als erstes von Daphne Garuana Galizia aufgedeckt. Zwei Jahre lang haben wir Journalisten Beweise über Beweise veröffentlicht, nicht nur über die Panama Papers, sondern über etliche weitere Skandale der Regierungsspitze.



Nun sind wir an einem Punkt angekommen, an dem Teile der Regierung in einen Mordanschlag verwickelt sind. Jeder Tag, den Joseph Muscat im Amt bleibt, ist ein Tag, an dem die Aufklärung in dem Mordfall gefährdet wird. Joseph Muscat hat die im nahestehenden Personen geschützt. Es kann keine Gerechtigkeit geben, solange er an der Macht ist.