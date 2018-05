Die IG Metall kritisierte die Stellenabbau-Pläne von Siemens. Quelle: Daniel Bockwoldt/dpa

Die IG Metall hat mit scharfer Kritik auf Pläne von Siemens-Vorstandschef Joe Kaeser reagiert, im Kraftwerksgeschäft des Elektrokonzerns Arbeitsplätze zu streichen.



"Anstatt Geld in den Personalabbau zu stecken, sollte Siemens besser in die guten Fachkräfte und die Standorte investieren", forderte der IG-Metall-Bezirksleiter Berlin-Brandenburg-Sachsen, Olivier Höbel. "Wer so kurzsichtig handelt, dem werfen wir Doppelmoral und Eliten-Versagen vor", fügte Höbel hinzu.