Die finanzmarktkritische Organisation Facing Finance hat den Jahresbericht der Nobelpreisstiftung untersucht und unter den aufgeführten Investitionen Anlagen in Kohle, Tabak und Rüstung gefunden. "Die Stiftung ist unter anderem in Atomwaffenhersteller investiert und zwar in sehr viele", sagt Thomas Küchenmeister, Vorstand von Facing Finance, dem ZDF heute journal: "Wir finden, dass das für eine Stiftung, die den Friedensnobelpreis vergibt, ein No-Go ist. Das darf einfach nicht sein."