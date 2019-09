Frankreichs Finanzminister Bruno Le Maire. Archivbild

Quelle: Michel Euler/AP/dpa

Frankreich hat Deutschland erneut zu höheren Investitionen in die Eurozone aufgerufen. Länder "mit Spielraum im Haushalt, allen voran Deutschland", sollten damit das Wachstum ankurbeln, forderte Wirtschafts- und Finanzminister Bruno Le Maire bei einem Besuch in Straßburg.



Damit erhöhte Le Maire den Druck auf Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD), wenige Tage vor einem Eurogruppentreffen. "Was nützt ein perfekt ausgeglichener Haushalt, wenn unser Wachstum zurückgeht?", fragte Le Maire.