Chinesische Investoren in Europa sind zurückhaltender. Archivbild

Quelle: Ralf Hirschberger/dpa

Chinas Firmen bremsen ihre Expansion in Europa. Im ersten Halbjahr gaben Unternehmen aus China nur noch 2,4 Milliarden Dollar für Firmenkäufe und -beteiligungen in Europa aus. Das war ein Rückgang von mehr als 80 Prozent im Vergleich zur ersten Jahreshälfte 2018, wie eine Studie der Unternehmensberatung EY zeigt.



In Deutschland gab es demnach keine größere Übernahme mehr. Chinesische Firmen investierten bisher laut EY 505 Millionen Dollar. 2018 waren es insgesamt noch über 10 Milliarden.