Gebäude der EU-Kommission in Brüssel. Archivbild

Quelle: Inga Kjer/dpa

Die EU-Kommission hat Deutschland ermahnt, mehr in Bildung und Infrastruktur zu investieren. Die Ausgaben seien im Vergleich zur Sparrate immer noch schwach, und das trotz steigenden Bedarfs an Investitionen, erklärte die Behörde in ihrer Analyse der wirtschaftlichen Lage in einzelnen EU-Staaten.



Die Kommission kritisiert seit Jahren den hohen deutschen Leistungsbilanzüberschuss - also die Tatsache, dass Deutschland weit mehr Waren und Dienstleistungen exportiert als importiert.