An vielen Schulen in Deutschland müsste gebaut werden. Quelle: Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa

Viele Schulen in Deutschland sind in schlechtem Zustand. Oft fehlt Städten und Gemeinden das Geld, um Abhilfe zu schaffen. Auf fast 48 Milliarden Euro beziffert die Förderbank KfW aktuell den Investitionsstau. Vor allem in größeren Kommunen gebe es Nachholbedarf.



Für Kindertagesstätten fehlen den Kommunen bundesweit demnach weitere 7,6 Milliarden Euro. Der Großteil der Investitionen werde zudem durch steigende Baupreise regelrecht "aufgefressen", kritisierte KfW-Chefvolkswirt Jörg Zeuner.