Klimaforscher und Investoren sagen, veraltete Flutkarten der Regierung trügen dazu bei, dass Risiken auf dem US-Hypothekenmarkt unterschätzt würden. Diese Karten bestimmen die Prämien für staatlich geförderte Hausratversicherungen. Aufgrund von Budgetkürzungen wurden mehr als drei Viertel der Karten seit mindestens fünf Jahren nicht mehr aktualisiert, so die First Street Foundation, eine Organisation, die eine öffentlich zugängliche Datenbank mit aktuellen Informationen zu Hochwasserrisiken entwickelt.



Veraltete Karten bedeuten, dass weitaus weniger Menschen eine Flutversicherung haben müssen, obwohl wesentlich mehr als gefährdet gelten, sagen Investoren und Forscher. Die University of Bristol schätzt die tatsächliche Zahl auf etwa das Dreifache der 13 Millionen Amerikaner, die derzeit in ausgewiesenen Flutgebieten leben. Die Lücken sind offensichtlich: Laut Analysehaus CoreLogic waren etwa 70 Prozent aller Schäden an Häusern, die während der Überschwemmungen von Harvey überflutet wurden, nicht durch eine Versicherung abgedeckt.