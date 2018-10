Eine Flagge mit den Olympischen Ringen in Pyeongchang. Quelle: Peter Kneffel/dpa

Das Internationale Olympische Komitee ist hart geblieben. 13 Sportlern und zwei Betreuern aus Russland wurde die Einladung zu den Winterspielen in Pyeongchang verweigert.



Die unabhängige Prüfkommission lehnte trotz Aufhebung der lebenslangen Olympia-Sperren der Russen durch den Sportgerichtshof CAS in allen 15 Fällen eine Teilnahme ab. Damit werden unter anderen Langlauf-Olympiasieger Alexander Legkow und Skeleton-Olympiasieger Alexander Tretjakow nicht an Olympia teilnehmen.