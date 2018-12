Quelle: ZDF

Die Bobfahrer Alexander Kasjanow, Alexej Puschkarew und Ilwir Chusin sind wegen Dopingvergehens bei Olympia 2014 disqualifiziert worden. Damit hat das IOC nun schon 22 Russen lebenslang für Olympia gesperrt.



Eine ausführliche Begründung der Sperre will das IOC nachreichen. Ob und wie Russland wegen systematischen Dopings bestraft wird, will das IOC am kommenden Dienstag entscheiden. Bei den kommenden Winterspielen in Südkorea droht dem Land der Ausschluss.