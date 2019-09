Schon oft prallten die hehren Werte, die das IOC von jeher in seinen Regularien vertritt, in der Geschichte seiner Bewegung auf andere Realitäten. Ein besonders krasses Beispiel: die Olympischen Spiele 1936 in Berlin, die das IOC durchführen ließ, obwohl jüdische Sportler in Deutschland seit 1933 ausgegrenzt wurden und kein fairer Wettbewerb möglich war. Kurz vor den Olympischen Winterspielen 2014 in Sotschi handelte das IOC aus, die homophobe Gesetzgebung in Russland für die Zeit der Spiele aussetzen zu lassen.