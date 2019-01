Die Migranten sollen in der Wüste stranden. Symbolbild

Quelle: Alex Duval Smith/dpa

In der Wüste zwischen Algerien und dem Niger geraten immer häufiger Migranten in Lebensgefahr. Tausende Menschen sind nach Angaben der Organisation für Migration (IOM) 2018 über die Grenze in den Niger gelaufen.



"Migranten, darunter viele schwangere Frauen, dürfen nicht ohne Essen und Trinken zurückgelassen oder gezwungen werden, in sengenden Temperaturen durch die Wüste zu wandern", sagte IOM-Generaldirektor William Lacy Swing. Sie sollen dort von den Behörden ausgesetzt worden sein.