iPhone X der Firma Apple. Quelle: David Moir/AAP/dpa

Apple bringt seinen iPhone-Bezahldienst Apple Pay rund vier Jahre nach dem Start auch nach Deutschland. Der Service werde bis Ende des Jahres eingeführt, sagte Konzernchef Tim Cook. Weitere Details wurden zunächst nicht bekannt.



Bei Apple Pay können ein iPhone oder eine Computer-Uhr von Apple die EC- oder Kreditkarte ersetzen. Zum Bezahlen hält man die Geräte im Geschäft an das Terminal. Über einen Start von Apple Pay in Deutschland wurde in den vergangenen Jahren bereits mehrfach spekuliert.