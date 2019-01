Ein iPhone X neben iPhones anderer Generationen. Archivbild

Quelle: Lino Mirgeler/dpa

Der Chipkonzern Qualcomm hat das vor Gericht erstrittene Verkaufsverbot für mehrere ältere iPhone-Modelle in Deutschland in Kraft gesetzt. Das Verkaufsverbot betrifft die Modelle iPhone 7 und 8 sowie das iPhone X von 2017.



Das Landgericht München hatte am 20. Dezember die Verletzung eines Patents durch Apple festgestellt. Qualcomm bekam das Recht, ein Verkaufsverbot durchzusetzen, wenn eine Sicherheitsleistung im Wert von 1,34 Milliarden Euro hinterlegt werde. Das sei nun erfolgt, so Qualcomm.