Das zeigte sich vergangenen Sommer, als es im Südirak zu heftigen Protesten kam. An den Demonstrationen gegen Korruption, fehlendes Trinkwasser und den iranischen Einfluss in der Region beteiligten sich auch Bauern, die der Regierung vorwarfen, sie zugunsten anderer Staaten schädigen zu wollen. In Basra steckten Demonstranten das iranische Konsulat in Brand, verbrannten iranische Flaggen. Auch weil Teheran bei extremer Hitze die Stromversorgung gedrosselt hatte. Die Begründung damals: Der Bedarf sei wegen der Hitze im eigenen Land gestiegen. Der Irak hätte zudem eine Stromrechnung nicht bezahlt.