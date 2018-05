In den Nullerjahren, mit George W. Bush als US-Präsident, war der Irak fast jeden Tag in den Nachrichten. Seit Mossul befreit ist und der IS weitgehend besiegt, sind die Nachrichten aus Bagdad spärlicher geworden. Der Bürgerkrieg in Syrien und der Konflikt zwischen den USA und Iran ziehen alle Aufmerksamkeit auf sich.



Daher gelangen eher skurrile Meldungen über den irakischen Wahlkampf in die westlichen Medien. Etwa Berichte über Muntazer al-Zaidi. Der Kandidat sorgte 2008 für Schlagzeilen, als er George W. Bush mit einem Paar Schuhe bewarf. Nach einer Gefängnisstrafe und Aufenthalten in der Schweiz und im Libanon will al-Zaidi nun wieder in der Heimat mitmischen.