Zahlreiche Ausländer mit europäischer Staatsangehörigkeit haben in Syrien und im Irak für den Islamischen Staat gekämpft. Nach der militärischen Niederlage der Terrormiliz sind viele in Gefangenschaft geraten. Etwa 800 Angehörige aus Europa haben sich in Syrien ergeben, darunter mindestens 56 Deutsche. Doch die kurdischen Sieger der syrisch-demokratischen Kräfte sind mit der Masse der Gefangenen überfordert. Sie fordern eine Rücknahme ausländischer IS-Kämpfer. Eine heikle Situation: Viele Staaten sind zögerlich, weil sie in den Dschihadisten ein Sicherheitsrisiko sehen. Einige Länder haben in Syrien gefangenen IS-Angehörigen sogar die Staatsbürgerschaft entzogen.