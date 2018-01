Irakische Sicherheitskräfte inspizieren den Ort eines Bombenangriffs am 15.01.2018 in Bagdad (Irak ) Quelle: reuters

Bei einer Doppelexplosion im Zentrum der irakischen Hauptstadt Bagdad sind am Montagmorgen mindestens 27 Menschen getötet worden. Mindestens weitere 80 seien verletzt worden, teilte das irakische Gesundheitsministerium in Bagdad mit.



Die Detonationen ereigneten sich auf dem Platz der Luftfahrt in unmittelbarer Nähe einer Gruppe von Bauarbeitern, wie Augenzeugen berichteten. Weitere Informationen gibt es bisher nicht.