Alle fragen sich, was passieren könnte, wenn nach den Sanktionen der Rial noch weiter an Wert verliert. Panikstimmung herrscht zwar noch nicht, aber nach Einschätzung einer Universitätsprofessorin in Teheran könnte der von vielen befürchtete "wirtschaftliche Tsunami" noch kommen. "Es kann sein, dass wenn man demnächst einen Koffer voller Rial irgendwo stehen lässt, der Dieb dann nur den Koffer klaut", sagt die Professorin.



"Mit Ruhe, Solidarität und Einheit innerhalb der politischen Führung und im Volk können wir auch diesen psychologischen Krieg der USA bewältigen", appellierte Präsident Hassan Ruhani am Vorabend der Sanktionen an die Iraner. Auf Solidarität kann der Kleriker derzeit aber nicht viel zählen - weder bei der Führung noch beim Volk.