Vor einem Gipfeltreffen der islamischen Staaten in Mekka hat der Iran seinem Rivalen Saudi-Arabien eine "Spaltung" der Region vorgeworfen. Die Regierung in Teheran zeigte sich am Freitag zudem enttäuscht darüber, dass Riad bei dem Gipfel der Organisation für Islamische Zusammenarbeit (OIC) seine "unbegründeten Vorwürfe" gegen den Iran wiederholen wolle. Die arabischen Staaten hatten Teheran am Vortag "Einmischung" Teherans in den Nachbarländern vorgeworfen.