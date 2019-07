Der Streit um das Atomabkommen spitzt sich zu: Der Iran kündigte an, sich ab heute nicht mehr an das in dem Vertrag festgelegte Limit von 3,67 Prozent zur Urananreichung halten zu wollen. Das Land sei bereit, das radioaktive Material auf jedes Niveau und in jeder Menge anzureichern, teilten iranische Regierungsvertreter in einer Pressekonferenz mit. Die Begrenzung der Urananreicherung ist eine der wichtigsten Auflagen des Abkommens, mit dem der Iran am Bau einer Atombombe gehindert werden soll.