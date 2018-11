Der gibt sich hart und unnachgiebig. Maximaler Druck bedeute eben maximaler Druck - so beschrieb US-Außenminister Mike Pompeo am Freitag in Washington, was die Führung in Iran ab Montag erwartet. Aber eben nicht nur die Führung, sondern tatsächlich ein ganzes Volk.



Ab 6 Uhr mitteleuropäischer Zeit werden alle Regierungen, Firmen und Einzelpersonen, die mit dem Iran Öl-, Bank- oder Geschäfte im Schifffahrtssektor machen, von den Vereinigten Staaten bestraft. Dies seien, so erklärten es Pompeo und US-Finanzminister Mnuchin unisono, die notwendigen Ergänzungen der bereits seit Juni geltenden Strafmaßnahmen. Sie sollten den Iran zwingen, sich wieder "wie ein normaler Staat zu verhalten".