Zamirirad: Nein, das denke ich nicht. Dass der Flugzeugträger nun am Persischen Golf angekommen ist, scheint mir eher Teil eines Routine-Einsatzes zu sein, der jetzt instrumentalisiert wird. Das Eskalationspotenzial hat in den letzten Monaten aber insgesamt zugenommen. Vor kurzem hat Washington die iranischen Revolutionsgarden in Gänze zu einer Terrororganisation erklärt. Da stellt sich die Frage, was passiert, wenn beispielsweise iranische Schnellbote am Persischen Golf zu nah an amerikanische Schiffe heranrücken.



Gibt es dann eine direkte Reaktion, weil das Manöver nun von Personen ausgeht, die als Terroristen eingestuft werden? Ähnliches gilt für das Aufeinandertreffen von amerikanischen Soldaten und iranischen Revolutionsgardisten im Irak und anderswo in der Region. Hier könnte es schnell auch zu einer nicht-intendierten Eskalation kommen.