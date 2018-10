Bisher war es in Teheran, wie in anderen urbanen Zentren, eher ruhig geblieben. Die Proteste hatten sich vor allem in ländlichen Gebieten abgespielt. Die weitgehend führerlosen und spontanen Proteste waren am Donnerstag vergangener Woche im Norden des Landes ausgebrochen. Mehr als 1.000 Menschen sollen seitdem festgenommen worden sein, unter ihnen ein Bürger der EU, der, so sagen iranische Behördenvertreter, von ausländischen Geheimdiensten geschickt worden sei, um Proteste zu leiten. Mindestens 19 Menschen starben bei Demonstrationen.