Einige europäische Unternehmen haben sich bereits aus Iran zurückgezogen. Quelle: imago

In dem Telefonat mit Merkel habe Rohani bemängelt, dass dem Paket ein Aktionsplan oder ein klarer Fahrplan für die Fortsetzung der Zusammenarbeit fehle, meldete Tasnim. Es enthalte nur einige allgemeine Versprechungen wie frühere EU-Erklärungen.



Einige europäische Unternehmen, die stark in den USA engagiert sind, haben sich bereits aus Iran zurückgezogen, um US-Sanktionen zu vermeiden. Trump strebt eine strengere Nachfolgevereinbarung an. Iran lehnt dies ab. Die Europäer versuchen das Abkommen zu retten.