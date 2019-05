Betroffen sind vor allem die deutschen Maschinen- und Anlagebauer, bei denen der Handel in den vergangenen drei Jahren wieder an Fahrt aufgenommen hatte, nachdem im Jahr 2015 das Atomabkommen mit dem Iran geschlossen wurde. 2018 sind die Exporte der deutschen Maschinenbauer in den Iran erstmals wieder über das Volumen von einer Milliarde Euro geklettert, nun dürfte sich ein drastischer Rückgang in den Statistiken zeigen. An zweiter Stelle stehen Produkte der chemischen Industrie und pharmazeutische Produkte, an vierter und fünfter Stelle rangieren elektrische Ausrüstung und Autoteile. Dabei sind die unterschiedlichen Bereiche unterschiedlich stark von den Sanktionen betroffen. "Wir sehen weniger Probleme im Gesundheits- und Nahrungsmittelbereich. Starke Rückgänge haben wir vor allem in nicht-humanitären Bereichen", erklärt Tockuss.