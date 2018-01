Amirpur: Man sollte es auf keinen Fall so wie US-Präsident Donald Trump oder Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu machen: also sich via Twitter oder auf anderen Wegen hinter die Demonstranten mit den Rufen nach politischer Freiheit stellen. Das ist ganz falsch, denn dann werden die Demonstrierenden von den Hardlinern sofort als fünfte Kolonne des Feindes diskreditiert. Das wollen die Demonstranten auch selber nicht, selbst der letzte Demonstrant sagt sich, dass er von Trump keine Unterstützung will bei dem, was er gerade im Nahen Osten veranstaltet oder angesichts des US-Einreisestopps für Iraner. Man ist sich darüber nicht klar, aber das trifft außerordentlich viele Iraner, über zwei Millionen Iraner leben in den USA. Viele Iraner haben also Verwandte in den USA, unzählige Familien sind durch die Revolution getrennt worden.