Man habe es mit einer sehr angespannten Situation zu tun, die durch diplomatische Verhandlungen politisch gelöst werden müsse, sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel am Freitag zum Abschluss des EU-Gipfels in Brüssel. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hatte bereits am Freitagmorgen alle Konflikt-Parteien aufgerufen, Ruhe zu bewahren. "Durch Eskalation wird niemand etwas gewinnen, schon gar nicht durch eine militärische", sagte er. Es gehe darum, die Sicherheit in der Region aufrechtzuerhalten.