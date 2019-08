Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu. Archivbild

Quelle: Efrem Lukatsky/AP/dpa

Angesichts der Spannungen im Nahen Osten hat Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu die internationale Gemeinschaft im Iran-Konflikt zur Unterstützung seines Landes aufgerufen. "Der Iran arbeitet an einer breiten Front, um mörderische Terroranschläge gegen den Staat Israel durchzuführen", sagte er.



"Ich rufe die internationale Gemeinschaft dazu auf, sofort zu reagieren, so dass der Iran mit diesen Angriffen aufhört." Die Angriffe in der Region hatten sich zuletzt wieder gehäuft.