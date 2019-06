Frankreichs Präsident Macron mit US-Präsident Trump. Archivbild

Quelle: Ludovic Marin/POOL AFP/AP/dpa

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron will mit seinem US-Kollegen Donald Trump am Rande des G20-Gipfels in Japan über die eskalierte Iran-Krise sprechen. "Jetzt muss eine Lösung gefunden werden, die ein Ziel hat: die kollektive Sicherheit der Region", sagte Macron nach Abschluss eines Spitzentreffens mit Mittelmeerländern in Marseille.



Frankreich verfolge die Linie des Dialogs und der Beruhigung. Der Gipfel der großen Industrie- und Schwellenländer (G20) beginnt Ende der Woche in Osaka.