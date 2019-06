Es war auch ein Versprechen an seine Wähler, an seine treue Basis, Schluss zu machen mit der Rolle als Weltpolizei. "America First" bedeutet schließlich, sich in erster Linie um sich selbst zu kümmern. Trump möchte wiedergewählt werden: Erst am Dienstag hatte er in Orlando, Florida, offiziell seinen Wahlkampf eingeläutet - ein Militärschlag würde die "Mission Wiederwahl 2020" gefährden.