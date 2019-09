"Stena Impero" im iranischen Hafen von Bandar Abbas. Archivbild

Quelle: Uncredited/Tasnim News Agency/dpa

Der seit Mitte Juli in der Straße von Hormus im Iran festgehaltene britische Öltanker "Stena Impero" kann wieder in See stechen. Die iranischen Behörden gaben das Schiff frei.



Die iranischen Revolutionsgarden hatten das Schiff am 19. Juli unter dem Vorwurf festgesetzt, Vorschriften des Seerechts im Persischen Golf missachtet zu haben. London vermutete hinter der Festsetzung eine Reaktion auf die Festsetzung eines iranischen Tankers in Gibraltar. Der Tanker ist bereits länger wieder frei.