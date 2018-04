Die Proteste gegen die iranische Führung und den Klerus dauern an, das Ausmaß der Kundgebungen ist jedoch unklar. In sozialen Medien zeigten Aktivisten, Blogger und Journalisten Videos von Kundgebungen, die in der Nacht auf Donnerstag gefilmt worden sein sollen. Proteste soll es demnach etwa in den Städten Noschar im Norden, Bandar Abbas im Süden oder Ahwas und Desful im Südwesten gegeben haben.