Die Zahl der Toten ist damit auf mindestens 20 gestiegen. Es sind die größten Demonstrationen in Iran seit der umstrittenen Präsidentenwahl 2009. Der Vorsitzende des Revolutionsgerichts in Teheran, Moussa Ghasanfarabadi, zog am Dienstag die Todesstrafe für manche Demonstranten in Erwägung. Die halbamtliche Nachrichtenagentur Tasnim zitierte ihn mit den Worten, ein Vorwurf gegen sie könne "Moharebeh" sein - zu Deutsch "Feindschaft gegen Gott"; ein Vergehen, auf das in Iran der Tod steht.