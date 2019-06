Heiko Maas hat indes vor den anstehenden Gesprächen die Bedeutung des Atomabkommens mit dem Iran hervorgehoben. Der Verbleib in dem Abkommen sei für Europa aus Sicherheitsgründen "außerordentlich wichtig", sagte Maas Journalisten nach seiner Ankunft in Teheran. "Wir wollen nicht, dass der Iran über Atomwaffen verfügt", fügte er hinzu. Die europäischen Partner hätten "größte Anstrengungen an den Tag gelegt, um unsere Verpflichtungen zu erfüllen".



Maas mahnte den Iran, sich ebenfalls an das Abkommen zu halten. Zwar seien die wirtschaftlichen Vorteile, die der Iran sich mit dem Abkommen versprochen habe, ohne die USA "in dem Umfang nur noch schwer zu realisieren". Doch gebe es für Teheran auch "ein politisches und strategisches Interesse, dieses Abkommen und damit den Dialog mit Europa aufrecht zu erhalten".