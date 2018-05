Bei den Protesten in Iran sind nach Behördenangaben zwei Demonstranten getötet worden. Bei Zusammenstößen am Rande von "illegalen Protesten" in der Stadt Dorud seien zwei Menschen getötet worden, sagte der stellvertretende Gouverneur der Provinz Lorestan, Habibollah Chodschastehpur, am Sonntag im Staatsfernsehen. Auf die Todesursache ging er nicht näher ein. Aus anderen Quellen hieß es, ausländische Agenten, nicht die lokale Polizei, sei daran beteiligt gewesen. Es gebe sogar Hinweise auf eine Beteiligung der Terrormiliz Islamischer Staat, behauptete Chodschasteh offenbar.