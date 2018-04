In regierungsnahen Medien vermitteln saudi-arabische Kommentatoren vom Staat gebilligte Ansichten zu den Protesten. In einer Kolumne der Zeitung "Al-Riad" steht zu lesen, Iraner wollten "das Ende eines Regimes" und "ein neues Regime, das ihnen ihre Rechte gibt, ein würdevolles Leben zu leben, was sie verdienen". In der Zeitung "Okas" wurde die Ansicht veröffentlicht, der Versuch des Irans, seine Revolution nach 1979 ins Ausland zu exportieren, habe nun negative Auswirkungen für die schiitischen Geistlichen, die das Land regierten.